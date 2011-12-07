Турция для россиян может быть открыта с 15 июня

Запрет на выполнение рейсов в Турцию из России может быть снят 15 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации, прибывшей в понедельник в Москву.

Известно, что в составе делегации были представитель президента Эрдогана Ибрагим Калин, министр туризма Мехмет Нури Эрсой и замминистра здравоохранения Толга Толунай. Отмечается, что главной целью их визита была попытка договориться с российскими властями о снятии ограничений на авиасообщение с Турцией после 1 июня.

По словам Калина, сроки возобновления рейсов еще не известны. Пока достигнута договоренность о шагах, которые необходимо предпринять для начала полетов из России. Самой ранней датой начала авиасообщения может быть 15 июня.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Турции начали смягчать коронавирусные ограничения. С 17 мая начало комендантского часа сдвинули с 19:00 на 21:00. Локдаун в стране был введен 29 апреля. Ежедневный комендантский час сохранится до 1 июня.