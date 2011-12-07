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В Казани снесут 12 гаражей для строительства дороги к ЖК «МЧС»

Изъятие участков запланировано в ГСК «Маяк» на улице Ново-Азинской.

В Казани снесут 12 гаражей для строительства дороги к ЖК «МЧС». О соответствующем постановлении сообщили в исполкоме города.

Изъятие участков, площадь которых составляет от 20 до 27 кв. метров, запланировано в течение трех лет в ГСК «Маяк» на улице Ново-Азинской. Отмечается, что они будут оценены по рыночной стоимости.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что для строительства Вознесенского тракта в Казани снесут заправку, склад и уберут ж/д пути. 

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