В Казани снесут 12 гаражей для строительства дороги к ЖК «МЧС». О соответствующем постановлении сообщили в исполкоме города.

Изъятие участков, площадь которых составляет от 20 до 27 кв. метров, запланировано в течение трех лет в ГСК «Маяк» на улице Ново-Азинской. Отмечается, что они будут оценены по рыночной стоимости.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что для строительства Вознесенского тракта в Казани снесут заправку, склад и уберут ж/д пути.