В Казани состоялся финал Конкурса «Кадровый центр»

20 мая в казанском «IT-парке» состоялся очередной финал Конкурса «Кадровый центр», организатором которого является Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Традиционно мероприятие началось с официальной пленарной части, посвященной открытию завершающего этапа конкурса. Участниками стали полсотни студентов, аспирантов и выпускников юридических факультетов и вузов республики, успешно справившиеся с предварительными испытаниями.

Почетными гостями и наставниками мероприятия стали Министр юстиции РТ, член Совета ТРО «Ассоциации юристов России» Рустем Загидуллин, председатель исполкома ТРО «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо, а также генеральный директор, старший партнер Юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член исполкома ТРО «Ассоциации юристов России» Айнур Ялилов.

Напомним, инициатором конкурса является председатель ТРО «Ассоциации юристов России» Ильдар Халиков. По его мнению, конкурс объединяет целеустремленную молодежь, тех, кто желает добиться своих целей в жизни и находит для этого возможности.

Конкурс «Кадровый центр» — один из многочисленных проектов, ориентированный на подбор профессиональных кадров, который дает старт в развитии профессионализма, считают его организаторы.

Рустем Загидуллин поздравил участников с успешным прохождением предыдущих испытаний, пожелал ребятам поступательного движения вперед, а также напомнил, что думающие, целеустремленные юристы всегда будут востребованы, особенно сейчас, когда появилось большое количество направлений деятельности, где необходимы специалисты юридической сферы.

«Уже в процессе подготовки к конкурсу вы получили важные знания и опыт, которые пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности», - сказал Министр юстиции Татарстана.

Он напомнил, что идея конкурса – это создать кадровый резерв, который будет востребован, в том числе, и государственными органами.

«Кадровый Центр» -площадка, где мы выбираем самых достойных. Сегодняшний тренинг позволит его участникам показать свои лучшие профессиональные качества. Также поможет конкурсантам определиться в своих предпочтениях, даст более точный ориентир в выборе будущей профессии: «Где комфортнее работать, в госсекторе или в частном бизнесе? В какой области вы хотите работать?»», - приветствуя участников финала, сказал Тимур Какохо.

В рамках конкурса будущие юристы получили возможность приобрести новый опыт и знания, навыки профессиональных компетенций, что позволит им стать настоящими профессионалами.

Далее, в рамках мероприятия, прошли управленческие поединки с руководителем кейс-клуба «Сакура», выпускником Таллинской школы менеджеров им. В.К.Тарасова Дамиром Зиятдиновым.

В процессе разрешения жизненных проблем участники продемонстрировали знание правовой сферы, умение логически мыслить, а также навыки ораторского искусства.

В завершении мероприятия студентов ждал мастер-класс от персонального тренера по публичным выступлениям, обладателя премии «ТЭФИ», автора бестселлера «Искусство очаровывать незнакомцев» Айнура Зиннатуллина. Здесь ребята познакомились с техникой успешного выступления, узнали о том, как правильно структурировать свою речь, чтобы убедить оппонента, а также попробовали собственные силы в поиске аргументов.

После того, как все испытания были пройдены, состоялась торжественная церемония награждения победителей. Они получат возможность пройти стажировку в лучших юридических компаниях, а также непосредственно у самих наставников «Кадрового центра».



