В Казани стартует «летний лагерь» для одарённых детей: как туда попасть и чем заняться

Участие в летних программах центра позволит ученикам 4-11-х классов провести летние каникулы с пользой, расширив знания в математике, астрономии, физике, информатике и других предметах или занявшись вокалом и дизайном. Для увлечённых спортом есть тоже профильные смены, например, по футболу.

Что такое профильная смена в Республиканского центра выявления и поддержки одарённых детей и молодежи? Это формат пришкольного лагеря, который проходит на площадках центра, но с лекциями и изучением предметов.

Где проходит и бесплатно ли это?

Все школьники республики могут попробовать себя в отборе — он проходит бесплатно. В случае прохождения отбора дети смогут заниматься проектами и исследованиями вместе с преподавателями из университетов и лучших школ республики, также есть программы с участием некоторых компаний.

На специализированных площадках лагеря дети занимаются профильными программами порядка 6 часов в день. Для сравнения, в программах летних лагерей профильные занятия идут 3-4 часа. Вечернюю программу организаторы стараются разнообразить кружками и встречами с экспертами.

В Казани опорной площадкой стал оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык».

А первые смены начнутся уже с 1 июня и продлятся три недели.

Направление «Наука»

Школьники в рамках направления «Наука» смогут пройти обучение на профильных, проектных, научно-исследовательских программах по шести школьным предметам. Например, одно из направлений «Дистанционное зондирование Земли и спутникостроение» — это сфера концентрации современных технологий, сюда входят космические и цифровые технологии, которые изучат дети.

Также в этом направлении есть отдельная программа по информатике, она включает в себя «Лабораторию VR/AR/MR (Виртуальной, Дополненной и Смешанной реальности)» для программистов, 3D-дизайнеров и художников 9-10 классов.

Направление «Спорт»

По направлению «Спорт» активно ведется работа с региональными федерациями, здесь представлено 4 вида спорта: футбол, легкая атлетика, шахматы и лыжные гонки. Некоторой изюминкой летних программ будут лыжи — ребята смогут позаниматься на лыжероллерах.

Направление «Искусство»

По направлению «Искусство» с детьми будут работать ведущие деятели в этой области, те, кто работает сейчас непосредственно в консерваториях и театрах. Это направление включает в себя хореографию, музыкальное исполнительское искусство.

Например, в классе по вокалу и театру планируются занятия по изучению особенностей и приемов вокального мастерства, освоение основ технологии создания сценического образа, технологии постановки пластики и голоса певца.

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с программами можно на сайте: https://utalents.ru.