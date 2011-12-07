В «Союз ветеранов Республики Татарстан» избран новый руководитель

На внеочередной конференции Союза ветеранов, прошедшей в здании ДОСААФ РТ, избрали нового руководителя «Союза ветеранов Республики Татарстан» — им стал руководитель регионального военно-патриотического движения «Юнармия» Александр Бородин.

Сообщается, что на конференции рассматривалось заявление Ахата Юлашева, бывшего руководителя Союза ветеранов о подаче в отставку по состоянию здоровья. Также было поддержано его предложение о кандидатуре нового председателя.

За вступление на новую должность Александра Бородина участники мероприятия проголосовали единогласно. Сам Ахат Юлашев стал председателем Координационного совета организации ветеранов РТ.

Родился Александр Бородин 19 июля 1950 года в деревне Лесные Локотцы Становлянского района Липецкой области. До того, как 2017 году он возглавил региональное отделение «Юнармии» в Татарстане, он успел поработать руководителем Казанского военного артиллерийского училища (1993–2006 г.), и Казанского суворовского училища (с 2006 г.).