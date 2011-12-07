В Татарстане уволили полицейского, слившего в интернет видео с первого допроса Галявиева

В Татарстане уволен полицейский, допустивший несанкционированное распространение информации в публичном пространстве, — сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

11 мая в день трагедии, произошедшей в казанской гимназии №175, в социальных сетях появились фото и видеозапись опроса 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе. На многим уже известных кадрах подозреваемый нецензурно ругался и вел себя неадекватно. Тогда Галявиев заявил, что «родился богом», но «осознал это не сразу».

По данному факту в МВД по РТ была проведена служебная проверка. По ее результатам сотрудник, опубликовавший процесс допроса был уволен из органов внутренних дел.

Его руководитель также привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.