В Татарстане в 2022 году пройдёт I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ»

В 2022 году Татарстан примет I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Для нас большая честь, что в 2022 году Республика Татарстан станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран Содружества Независимых государств. Мы будем рады и готовы гостеприимно встретить первую в истории студенческую весну стран СНГ», — сказал Дамир Фаттахов.

Напомним, что студенты из Татарстана приняли участие в XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна — Весна открытий» был приурочен Году науки и технологий. Участниками которой стали порядка 3 500 человек из 77 регионов России. В этом году делегация из Татарстана была одной из самых многочисленных, республику представляли 90 студентов. По итогам Татарстан забрал 20 наград в направлениях: «Журналистика», «Театральное», «Вокальное», «Танцевальное», «Инструментальное», «Видео», «Оригинальный жанр» и «Мода» и команда заняла второе место.