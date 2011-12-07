В Мусульманских учебных заведениях Татарстана началась приёмная кампания, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Для учащихся представлена многоступенчатая система мусульманского образования: начальная — примечетские курсы; средняя — медресе; высшая — Российский исламский институт или Казанский исламский университет.

Сообщается, что в стандарт мусульманского образования входят такие дисциплины, как: «Арабский язык», «История религии», «Психология и педагогика», «Основы права», «Татарский язык и литература», «История Татарстана и татарского народа», «Чтение и запоминание Корана», «Правила чтения Куръана (таджвид)», «Курановедение» и др.

Для учащихся в медресе представлены общежитие и питание. Преподавателями в медресе являются высококвалифицированные специалисты, которые имеют высшее светское и религиозное образование не только отечественное, но и зарубежное.