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ФАС России одобрил сделку СИБУРа и ТАИФа

Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство СИБУРа о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ».

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ». Об этом говорится на сайте ведомства.

При этому СИБУРу выдан ряд предписаний, так, например, холдинг должен будет обеспечивать производимыми товарами потребности внутреннего рынка, в том числе в качестве сырья.

Компания будет обязана проводить закупки и продавать товары собственного производства на конкурентных условиях.

Помимо этого, СИБУРу будет запрещено ущемлять права своих контрагентов при заключении договоров на поставку товаров.

Напомним, что в конце апреля этого года ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» приступили к объединению компаний. В ближайшей перспективе объединенная корпорация должна выйти в топ-5 глобальных рынков по производству каучуков. 

КВ
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