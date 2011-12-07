Кремлевская набережная пригласила мужчин поучаствовать в традиционном забеге на шпильках

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Кремлевская набережная объявила дату традиционного забега на шпильках. Он пройдет 28 августа.
В этот раз организаторы приглашают поучаствовать в нем не только дам, но и мужчин. Как отмечают в Инстаграм-аккаунте набережной — тех, «кто владеет мастерством бега на высоких каблуках».
Главным призом забега для девушек станет сертификат на 30 тысяч рублей в магазин обуви, а для мужчин, отважившихся пробежаться на шпильках, — кроссовки от организаторов спортивных соревнований по бегу и триатлону «Тимерман». Также в забеге можно выиграть различные сертификаты.
Желающие принять участие должны зарегистрироваться, напомнили организаторы забега. Количество мест ограничено.
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