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Президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин отметил, что древние ценности ислама призывают мусульман к справедливости и милосердию.

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что древние ценности ислама призывают мусульман к справедливости, милосердию и сердечному отношению к окружающим.

«Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе», — добавил Президент.

Также он отметил, что эти идеалы служат для сохранения культурного кода различных народов России.

КВ
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