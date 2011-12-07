В Казани на базе театра «Экият» откроют инклюзивный творческий центр для детей с ОВЗ

На базе казанского кукольного театра «Экият» к началу учебного года откроется досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа над проектом началась еще осенью 2020 года по предложению благотворительного фонда «В твою пользу», который стал пионером по работе с детьми с аутизмом.

Центр будет рассчитан на 40 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Ходить на занятия смогут сюда и здоровые дети, и дети с ОВЗ, таким образом центр станет по-настоящему инклюзивным. Юные посетители центра смогут выбрать для себя кружки программирования и робототехники и театральное искусство. Планируется, что занятия в центре помогут детям с ОВЗ, в том чсиле и с расстройствами аутистического спектра, адаптироваться и социализировать.

Центр будет состоять из 4 тематических пространств: у входа зона ожидания для родителей, учебная и игровая зоны, а также «Стена славы» с поделками воспитанников, будет оборудована сцена и зрительный зал на 45-50 посадочных мест.

«Родители, оставляя здесь детей, будут знать, что они в безопасности, мы создадим для них комфортные условия. Пока идет занятие, родители смогут заниматься своими делами, посвящать время себе», — рассказала исполнительный директор фонда «В твою пользу» Анастасия Суханова мэру Казани, который ознакомился с проектом. Пока в штате центра лишь по пять педагогов и тьюторов. Ильсур Метшин предложил привлекать студентов.

Она также сообщила, что у многих детей с нарушением ментальности есть предрасположенность к работе с техникой, поэтому в центре будут работать два технических кружка. В будущем их число увеличится, например, могут появиться кружки по кожевенному делу и английскому языку.

Студия программирования для детей с ментальными нарушениями будет устроена на грант благотворительного фонда «Татнефть» на сумму более 877,4 тыс. рублей, инклюзивная театральная студия — на сумму более 1,2 млн рублей. Кружок робототехники будет запущен на грант от «Росмолодежи», полученный на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», на сумму 450 тыс. рублей.