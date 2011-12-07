Детский ковидный госпиталь в Казани не закроют

Это связано со стабилизацией ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На очереди - перевод на плановый режим госпиталя ветеранов войн и 16-й городской больницы в Казани.

«Какова судьба детского ковидного госпиталя при 1-й детской городской больнице?» - интересуются читатели «КВ». Вопрос прокомментировал заместитель здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он пояснил, что больница продолжает работать как провизорный госпиталь, где лечат новую коронавирусную инфекцию, и переводить ее на повседневный режим не планируется:

- Первая детская работает как провизорный и так называемый ковидный госпиталь. Учитывая, что заболеваемость все равно существует, мы считаем, стационарные мощности этой больницы должны сохраниться.

Также Жаворонков сообщил, что койки для детского населения в небольшом количестве предусмотрены и в открытом 10 августа этого года новом корпусе Республиканской клинической инфекционной больницы. В настоящее время в них нет необходимости - заболеваемость среди детей низкая. Все необходимые потребности обеспечивает упомянутый детский стационар 1-й городской, также 110 коек имеются в детском отделении Республиканской клинической инфекционной больницы на улице Окольной.

Оксана ЛЕСНОВА