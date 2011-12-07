Экологи Татарстана предлагают запретить купание на Голубых озерах

Экологи предлагают запретить купание на Голубых озерах Татарстана. С соответствующим предложением выступила профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

По мнению эксперта, Голубые озера следует признать памятником природы, как, например, Ниагарский водопад. Подобных водоемов по всему миру «можно пересчитать по пальцам».

Мингазова уточнила, что туристы могли бы любоваться красотой озера, но не пользоваться им. Специалисты отмечают, что уже сейчас зафиксировано уменьшение глубины водоема и изменение цвета воды.