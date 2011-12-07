Где в Татарстане создадут 18 тысяч рабочих мест?

В контексте развития интернет-торговли в третьем квартале этого года запланировано открытие 1-й очереди логистического центра и 1-й очереди оптово-распределительного центра компаний, зарекомендовавших себя в этой сфере деятельности. Реализация данных проектов, по оценке министра, позволит привлечь в экономику республики более 7,7 млрд рублей инвестиций и создать порядка 6 тыс. новых рабочих мест.

Говоря об общих показателях, министр напомнил, что по объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов РФ, объему сельскохозяйственного производства - 4-е место.

- Сегодня Татарстан самообеспечен по основным продуктам питания. По промышленному производству и строительству мы занимаем 5-е место, инвестициям в основной капитал - 6-е место. В Приволжском федеральном округе по всем перечисленным позициям республика традиционно занимает 1-е место, - сказал Мидхат Шагиахметов.

Он отметил, что Татарстан трижды возглавлял Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов России, формируемый Агентством стратегических инициатив, а по итогам 2019 года республика уступила первую строчку Москве.

- Результаты рейтинга оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и инвестиционной политики, - сказал министр.

Например, в 2005 году с целью содействия развитию экономики РТ путем формирования благоприятных условий для масштабного привлечения отечественных и иностранных прямых инвестиций, создания на территории современных промышленно-производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам, была запущена ОЭЗ «Алабуга». Сегодня она является одной из лучших особых экономических зон страны: на 1 января этого года объем выручки резидентов от произведенной продукции составил 481,8 млрд рублей, создано около 7 тыс. рабочих мест.

- Особая экономическая зона «Иннополис» является одной из 6 технико-внедренческих зон страны и по итогам 2019 года признана лучшей в России. По состоянию на май 2020 года в ОЭЗ «Иннополис» 97 компаний получили статус резидента, 18 - статус партнера. Компании развивают свои проекты, создав свыше 3,4 тыс. рабочих мест, - продолжил Мидхат Шагиахметов.

Кроме того, руководством Татарстана совместно с правительством РФ проводится большая работа по поддержке моногородов, в том числе в рамках деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». В республике 7 моногородов, где проживает более миллиона жителей и четверть экономически активного населения.

- При содействии фонда в Республике Татарстан реализован ряд крупных инфраструктурных проектов по реконструкции ключевых автомобильных дорог в Набережных Челнах и Нижнекамске, а также по созданию инженерной и дорожной инфраструктуры промышленных парков «Развитие» (Набережные Челны), Haier (Набережные Челны), «Нижнекамск», «Зеленодольск» и оптово-распределительного центра «Елабуга», - подчеркнул чиновник.

Диверсификации экономики моногородов способствуют созданные в республике 5 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), резидентам которых предоставляются налоговые льготы по федеральным, региональным и местным налогам, преференции по страховым взносам. На сегодняшний день на их территории работают 82 компании, а это 20 млрд рублей капитальных вложений и более 7,2 тыс. рабочих мест. Всего же за 10-летний период функционирования ТОСЭР в республике планируется создать около 18 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 67 млрд рублей инвестиций.

Особое внимание в Татарстане уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. По данным ФНС, на территории республики осуществляют деятельность порядка 150 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в деятельности которых занято более 530,3 тыс. человек, а с учетом самозанятых граждан численность занятых в секторе малого бизнеса превышает 604,5 тыс. человек.

- То есть каждый третий житель республики занят в секторе малого и среднего предпринимательства! По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства мы занимаем первое место в ПФО и 7-е в стране. Доля предпринимательства в экономике республике растет, сейчас она составляет 26%. Во многом этого удалось достичь благодаря программам поддержки и институтам развития бизнеса, созданным в Татарстане за последние десятилетия, - отметил министр экономики.

Он подчеркнул, что в период пандемии для предпринимателей Татарстана действовало более 30 мер господдержки - имущественная, финансовая и нефинансовая помощь: консультационные и образовательные программы, часть из которых была предложена федеральным центром. Чего удалось достигнуть?

Для более чем 30% субъектов малого и среднего предпринимательства республики были продлены сроки уплаты налогов; выплачены субсидии на неотложные нужды более 40 тыс. предпринимателям в размере 2,6 млрд рублей.

Серьезная поддержка была оказана самозанятым гражданам: им возвращены уплаченные в 2019 году налоги - по Татарстану сумма возврата составила 139,9 млн рублей, также для них предоставлен налоговый капитал в размере МРОТ.

- Министерством экономики ведется ежедневный мониторинг реализации мер поддержки. Благодаря слаженным и своевременным действиям руководства республики выстроено взаимодействие с предпринимателями и кредитными организациями, - заявил Мидхат Шагиахметов.

Было реструктуризировано более 2 тыс. кредитов субъектов предпринимательства на сумму 16,7 млрд рублей, выдано свыше 5,4 тыс. льготных кредитов (под 0% и 2% годовых) на сумму около 14,7 млрд рублей.

А для предпринимателей, которые не вошли в перечень пострадавших от кризиса, был создан республиканский пакет мер поддержки - уже направили 683 млрд рублей на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии.

- В настоящее время перед республикой стоит задача восстановления экономики путем совершенствования действующих мер и разработки дополнительных направлений поддержки бизнеса, - подытожил министр.