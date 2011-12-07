Глава АИР РТ объявила о запуске сервиса такси китайской компании

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина объявила о запуске сервиса такси китайской компании.

Во время прямого эфира Минуллина сообщила, что свою деятельность проект из Китая начнет 30 августа. Поэтому сейчас с представителями компании, по ее словам, проводится большое количество встреч. Глава АИР РТ надеется, что они разместятся в Иннополисе и «как резиденты будут делать здесь свои научно-технологические разработки».

Как сообщает ИА «Татар-информ», технологической платформой китайского агрегатора пользуются более 550 млн пользователей по всему миру. В Татарстане же сотрудничать с таксопарками и подключать водителей Казани к сервису начали с 27 июля.



