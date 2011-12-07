Как соцсети могут подружить подростка с родителями?

О том, как взрослым бывает полезно встать на позицию ребенка и увидеть происходящее его глазами, «КВ» побеседовали с разработчиком методики кейс-игры, детским психологом-консультантом, тренером и автором педагогических и воспитательных методик Сергеем Громовым.

— Сергей Алексеевич, почему вы предложили родителям именно кейс-игру?

— Кейс-игра — это настоящее путешествие в мир отношений между детьми и взрослыми, которое может быть полезно как родителям дошкольников, так и подростков, потому что все задания смоделированы с учетом возрастных особенностей детей. Она охватывает целый спектр типичных ситуаций (кейсов), с которыми мы сталкиваемся каждый день в процессе воспитания: от выбора одежды для прогулки и нового школьного рюкзака до первых сложностей с друзьями, переезда в другой город и поиска профессионального призвания. Игра не только помогает увидеть, как привычные слова и поступки взрослых могут сказаться на характере ребенка, его самооценке и самостоятельности. Она показывает, в какой степени от реакций родителей зависит его жизненный сценарий, желание добиваться своей мечты, умение выстраивать доверительные отношения, находить единомышленников и проявлять сочувствие. Кейс-игра хороша тем, что сыграть в нее можно несколько раз, чтобы потренироваться в выборе наиболее подходящих способов реагирования на поведение ребенка в различных ситуациях и развить свои педагогические и воспитательные навыки.

— Много читательских откликов приходят в нашу редакцию после публикаций материалов о том, как наладить отношения с подростками. Часто они саботируют традиции и правила, установленные в семье. Например, не поддерживают порядок в комнате…

— В этом случаем поможет спокойный и открытый разговор с подростком, где родитель должен показать, что он относится к своему ребенку как к взрослому, уважает его чувства и потребности. В разговоре важно подчеркнуть, что было бы честным, если бы его дочь или сын тоже вели себя также по отношению к своему родителю. Только родительское спокойствие, отзывчивость и партнерская форма разговора могут убедить подростка, что нет смысла манипулировать взрослыми и саботировать правила в семье. Есть договоренности, которые нужно соблюдать, а если что-то беспокоит и мешает это делать — то можно спокойно это обсуждать и договариваться.

— Один из ваших советов: не держать обид, честно и открыто выражать свои мысли и эмоции. А если ребенок не хочет разговаривать со взрослым, грубит в ответ?

— Да, подросток может быть не готов сразу откровенно говорить о том, что с ним происходит и почему он так себе ведет. Поэтому важно, чтобы родители спокойно, без претензий и нападок на повышенных тонах выразили свои чувства, объяснили, что им не так важна убранная дочерью комната, как честность и доверие между родителями и ребенком. Выполненные обещания — символ уважения и убедительный повод воспринимать его как взрослого. И, естественно, больше разрешать и предоставлять привилегий. И конечно же, родителям важно показать, что их задевает грубость со стороны ребенка, при этом важно помнить, что проявление гнева — это лучше, чем последующее проявление пассивной агрессии. Подавленные родителями чувства протеста, недовольства и гнева не принесут примирения, а только углубятся и перейдут в молчаливую войну — саботаж правил, невыполнение обещаний, игнорирование просьб. Вообще для преодоления пассивной агрессии существует два эффективных способа. Первый заключается в том, чтобы нормализовать обстановку и подчеркнуть, что «никто не ругается, мы просто пытаемся разобраться в том, что произошло». Второй — сделать предположение, исходя из того, что чувствуют родители: «Я сейчас чувствую обиду. Возможно, ты тоже на меня обиделся?» и поинтересоваться, какие эмоции испытывал ребенок.

— Одна из важных проблем современных подростков, которую вы затронули в кейс-игре, — в их излишней открытости в соцсетях, где они выставляют личную информацию о членах своей семьи. Что бы вы посоветовали родителям в этом случае?

— Главный девиз в этой ситуации: поддержка ребенка в его деле и одновременный контроль ситуации на доверии, а также обозначение правил и границ безопасности. Блогерство для них не просто увлечение, а целый мир, где они легко и быстро могут реализовать себя, постоянно получать обратную связь и оценку от сверстников и более взрослых ребят. Но иногда, уходя с головой в это виртуальное пространство, они не видят грань между потенциально опасными действиями и простым творческим самораскрытием. А поскольку подросткам не хватает навыков прогнозирования ситуации, они не могут оценить возможные последствия. Поэтому важно не просто рассказать ребенку о том, что можно и что нельзя, а на простых примерах и фактах объяснить правила безопасности, обозначить границы допустимого. Это создаст хорошую основу для развития его самостоятельности и ответственности в будущем. Плюс такого поведения в том, что дети поймут: к родителям можно прийти за советом, потому что они ценят его мнение, готовы поддержать его в попытках реализовать себя, но при этом могут помочь дать оценку рискам. Это во многом позволит избежать трудностей, которые часто возникают у подростков из-за недопонимания со стороны родителей.

Возможные техники налаживания отношений с подростком от Сергея Громова: