Минниханову презентовали стратегию развития набережной Казанки

Рустаму Минниханову представили стратегию развития набережной Казанки. Глава республики проехал по будущей набережной на велосипеде, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Проект предполагает видение развития прибрежных территорий реки на период 2020–2030 годов, создание крупнейшей экосистемы прибрежных парков, которая станет экономическим и образовательным ресурсом для устойчивого развития Казани. По замыслу архитектора стратегия развития Казанки сформирует новые сценарии поведения горожан, в которых приоритетами станут активный и здоровый досуг у воды», — сказано в сообщении.

Проектом занимается архитектор, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро. По его словам, ключевыми элементами стратегии является создание 12 новых парков, которые будут объединены в единую систему маршрутов по прибрежным территориям.

Кроме того, стратегия учитывает запросы горожан, экологичный образ жизни и сохранение природного наследия.

Проект доступен на сайте kazanka.tatar.