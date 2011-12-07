Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханову презентовали стратегию развития набережной Казанки

Глава республики проехал по будущей набережной на велосипеде.

Рустаму Минниханову представили стратегию развития набережной Казанки. Глава республики проехал по будущей набережной на велосипеде, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Проект предполагает видение развития прибрежных территорий реки на период 2020–2030 годов, создание крупнейшей экосистемы прибрежных парков, которая станет экономическим и образовательным ресурсом для устойчивого развития Казани. По замыслу архитектора стратегия развития Казанки сформирует новые сценарии поведения горожан, в которых приоритетами станут активный и здоровый досуг у воды», — сказано в сообщении.

Проектом занимается архитектор, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро. По его словам, ключевыми элементами стратегии является создание 12 новых парков, которые будут объединены в единую систему маршрутов по прибрежным территориям.

Кроме того, стратегия учитывает запросы горожан, экологичный образ жизни и сохранение природного наследия.

Проект доступен на сайте kazanka.tatar.

КВ
Лента новостей