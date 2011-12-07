Писатель Сергей Грачев: Тот, кто пишет книги, влияет на умы

Первые шаги в литературе

- Когда в вас проснулся интерес к чтению?

- Мне было примерно 8 лет. Я жил в городе и почти не читал. Но летом меня вывозили в деревню в Тульскую область, расположенную в 10 километрах от тургеневского Бежина луга. Там я бродил с дедом по лесу, вместе мы охотились и ловили рыбу. Я спал за печкой, там же прочитал первую книгу. Это была фантастика - «Плутония» Владимира Обручева. Второй моей книгой стал томик стихов Есенина.

- Расскажите о своих первых опубликованных произведениях.

- Когда трудился электромонтером на заводе, писал, сочинял, куда-то отправлял свои первые литературные пробы. Обычно мне отказывали в публикации, пока не пришел ответ из газеты «Подольский рабочий». В тот момент я занимался ремонтом высоковольтной линии, стоял в траншее весь в глине. И положительный отзыв также был весь испачкан глиной, потому что я его так с собой и носил. После написал рассказ, с которым и прошел творческий конкурс в Литинституте. Он был об аварии, произошедшей на моих глазах: на высоковольтной подстанции убило старшего электрика. Я участвовал в тушении пожара и описал события в реалистично-натуралистичной манере.

- Современное общество все больше уходит в интернет…

- Литературный критик Павел Басинский однажды сказал: если есть возможность напечатать что-то в бумаге, печатай. Неважно - в газете, журнале, альманахе. Потому что интернет - это хорошо, но в нем долго все не хранится. Раньше в интернете было несложно найти многие мои произведения. Потом сайты, на которых они хранились, закрылись. Бумажная книга живет и переживет всех нас.

О статусе писателя в современном обществе

- Ваша писательская карьера началась еще в Советском Союзе. Положение писателя в обществе тогда отличалось?

- В советское время за рассказ в 24 страницы в молодежном альманахе платили 300 рублей. Именно такой гонорар я получил за рассказ, написанный во время службы в армии. На гонорар от романа писатель мог купить автомобиль, жить несколько лет, продолжая писать где-нибудь в Переделкино или Коктебеле. В 1992 году мы все это потеряли. В советское время прекрасно понимали: тот, кто пишет книги, влияет на умы. Писателей причисляли к элите общества.

- Каково же положение современного писателя?

- Сейчас за роман во многих издательствах предлагают тысяч 20. Некоторые писатели продолжают творить просто потому, что не могут иначе. Как мы выживаем? Работаем либо в журналистике, либо в издательской сфере, пишем нехудожественные книги на заказ.

- Но ведь не каждый писатель станет зарабатывать подобным образом.

- Хочу рассказать о судьбе своего друга и коллеги Николая Панина, автора историко-биографических романов об Александре Македонском и его отце Филиппе. Он умер в нищете. Его жена ушла от него какое-то время назад. Она, медик по профессии, однажды спросила меня: «Сергей, вот вы все книги пишете, а кому это надо?» Встречный вопрос: а зачем она лечит людей? Вот вылечишь ты человека, а он у тебя вечером в подворотне сережки вместе с ушами оторвет. Почему? Потому что книг не читал…

Почему продолжают писать о Великой Отечественной войне

- Почему тема Великой Отечественной войны остается актуальной в современном искусстве?

- У меня вышли две книги, посвященные документалистике о Великой Отечественной войне. Мои ученики также пишут о войне. Почему сейчас нужно писать о ней? Недавно брат написал мне с южно-тирольского севера Италии. Рассказал, что его жена преподавала в классе, в котором учился правнук того самого Бормана. Там же, в Южном Тироле, раньше жила старшая дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Гудрун Бурвиц. Вместе с мужем, журналистом и писателем Вульфом-Дитером Бурвицем, они активно участвовали в неонацистском движении. Гудрун оказывала помощь бывшим нацистам, никогда не отказывалась от идей отца, напротив, всячески пыталась оправдать его. Местная пресса в Тироле до сих пор пишет уважительный некролог, если умирает какой-нибудь заслуженный пулеметчик вермахта, награжденный особым нагрудным знаком за убийство более 100 человек. Все чаще в прессе Германии, Австрии появляются статьи и воспоминания, показывающие солдат нацистской Германии в положительном свете и что план «Барбаросса» был гениальным.

- Как это становится возможным?

- В подольском Центральном архиве Министерства обороны РФ хранятся все документы о Великой Отечественной войне, включая немецкие. У немцев же ничего не осталось после поражения. Закономерно, что со временем историки и ученые Германии стали проявлять интерес к этим документам. Потом ими было куплено разрешение скопировать архив гитлеровской армии. Почему это плохо? Теперь эти историки могут использовать документы избирательно: цитировать лишь те, в которых поведение солдат вермахта на оккупированных территориях показано гуманным. А свидетельства, когда, например, подразделение нацистов заходит в деревню и загоняет всех ее жителей в болото, во внимание браться не будут. На все вопросы те историки могут ответить: мы были в подольском архиве минобороны и вот что там нашли…

- Каким образом этому можно противостоять?

- Мы выпускаем 1000-страничные фолианты документов - документальную хронику, которая воссоздает каждый день Великой Отечественной войны. Причем по документам как советской, так и немецкой стороны. В архиве минобороны можно увидеть отчеты почти о каждом бое. Они написаны оставшимися в живых советскими командирами сразу после боя. Чаще всего такие отчеты очень подробны, до мельчайших деталей. Читаешь и понимаешь: почти готовый роман или повесть. Конечно, все это нужно издавать.

Современные дети - гении

- Вы организовали молодежное литобъединение в родном городе.

- Литобъединения создаются для того, чтобы найти и собрать вместе талантливую молодежь. Творческие личности - одиночки по натуре. И когда приходят к нам, то оказываются в восторге от того, что видят таких же людей, как они. Мы проводим семинары и обсуждения, назначаем оппонентов. Начинающие молодые писатели зачастую считают, что пишут не хуже Пушкина, Достоевского или Булгакова. А на творческих семинарах все их «сигмы» разгибаются, и люди начинают понимать, что Маяковский в своей статье «Как делать стихи?» был прав: талант талантом, но есть и наука, цеховые тайны.

- Часто приходится слышать мнение, что дети стали меньше читать в наше время.

- Пожалуй, дети стали читать меньше, если мы говорим не о дошкольниках. В детском саду, а я часто их посещаю, детям читают много книг. А вот ребята постарше не всегда читают. Среди моих воспитанников есть совершенно уникальные школьники. Например, Елисей Чверткин в свои 12 лет написал маленькую, но очень ироничную актуальную сказку, и ее уже опубликовали не менее трех раз! Уникальность ситуации в том, что мальчик почти ничего не читает, а только сочиняет для своей маленькой сестренки сказки. Только когда он пришел ко мне в литобъединение, я сумел заставить его записывать свои сочинения. Вы не представляете, сколько трудов мне стоило заставить его читать.

- Что же нужно делать, чтобы привить детям любовь к книге?

- Дети начинают читать, когда с ними начинаешь серьезно работать, их увлекать. Я читаю первоклашкам короткие сказки, а потом задаю вопросы. Например, с чего начинается новая сказка? С персонажа, которого еще нет. Один мальчик неожиданно посоветовал мне написать сказку про серп и молот. Я и написал, правда, сказка получилась для взрослых.

- О чем пишет нынешняя молодежь?

- Ребята и девчонки в моем литобъединении почти не сочиняют стихи - все приходят с прозой. В своих первых литературных опытах они светло, трепетно прощаются с детством, открывают для себя взрослый мир - иногда с радостью, но нередко акцентируют свое внимание на негативных его сторонах, проблемах. Пусть это юношеский максимализм, но иногда кажется - они воспринимают взаимоотношения между людьми более мрачно, чем их сверстники во времена Сэлинджера.

- Чем отличаются современные дети?

- Они гениальны. Один первоклассник спросил меня: «Если я хорошо рифмую, то меня уже можно назвать поэтом?» Я работаю с детьми с 1982 года, раньше они были другими. Нынешние ребята потрясающе раскрепощены. Так и должно быть: они - люди будущего.

Справка

Сергей Анатольевич Грачев родился в 1961 году в городе Подольске, где и проживает на сегодняшний день. Выпускник московского Литературного института имени А.М.Горького. Главный редактор издательства «Информация», редактор-составитель «Подольского альманаха». Ведет молодежное литобъединение «Имение». Пишет художественную прозу как для детей, так и для взрослых, является автором биографических и краеведческих произведений. В этом году Сергей Анатольевич стал лауреатом Большого дистанционного литературно-общественного конкурса «Преодоление» МГО Союза писателей России в номинации «Гранатовый браслет».