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Победители фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» поступили в ГИТИС

Это самое рекордное число поступивших из числа победителей популярного и массового фестивального движения в одно из самых престижных учебных заведений России.

10 лауреатов и победителей татарстанского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» поступили в Российский институт театрального искусства (РИТИ-ГИТИС).

Это самое рекордное число поступивших из числа победителей популярного и массового фестивального движения в одно из самых престижных учебных заведений России, отмечает пресс-служба фестиваля. 

Стоит отметить, что Республика Татарстан сейчас является единственным регионом России, который ежегодно вот уже на протяжении 15 лет обучает победителей фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» в РИТИ-ГИТИС, помогая им выстраивать карьеру в сфере искусства. Средства на обучение молодых талантов выделяются из бюджета республики. 

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