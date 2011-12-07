Победители фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» поступили в ГИТИС

10 лауреатов и победителей татарстанского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» поступили в Российский институт театрального искусства (РИТИ-ГИТИС).

Это самое рекордное число поступивших из числа победителей популярного и массового фестивального движения в одно из самых престижных учебных заведений России, отмечает пресс-служба фестиваля.

Стоит отметить, что Республика Татарстан сейчас является единственным регионом России, который ежегодно вот уже на протяжении 15 лет обучает победителей фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» в РИТИ-ГИТИС, помогая им выстраивать карьеру в сфере искусства. Средства на обучение молодых талантов выделяются из бюджета республики.