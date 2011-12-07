Татарстанским участковым полиции предоставят жилье на период работы

В Татарстане участковым уполномоченным полиции и их семьям будут предоставлять жилье на период работы. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Госсовета РТ на 12-м заседании.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень прав органов местного самоуправления правом на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, жилого помещения на период работы в этой должности», — отметил председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.