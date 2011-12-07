Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани ради строительства дороги-дублера Горьковского шоссе снесут 30 домов

Дорога пройдет от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор».

В Казани для строительства второго этапа дороги-дублера Горьковского шоссе снесут 30 домов. Адреса опубликованы в сборнике документов мэрии.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — сказано в постановлении.

Так, под снос пойдут участки в садовых товариществах «Пролетарий», «Сантехприбор», «Железнодорожник». А также КГУ НПП им. В. И. Ленина «Лагерная», Сад № 2 АО «КВЗ», СНТ «Волга» войсковой части 63778 МО России. Большая часть адресов — садовые участки и жилые дома. 

КВ
Лента новостей