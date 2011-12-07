В Татарстане стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Активисты благотворительного фонда «Закят» собирают добровольные пожертвования, чтобы закупить на собранные средства канцтовары, наборы для уроков труда, изобразительного искусства и другие необходимые школьные принадлежности.

Также Казанский хоспис в преддверии Дня знаний объявил о начале благотворительной акции «Дети — детям» со слоганом «Добро не завянет». Суть ее в том, что школьники покупают своей учительнице от всего класса один букет, а покупку остальных букетов заменить перечислением суммы, равной по стоимости цветам, на помощь тяжелобольным детям.

— Эту акцию мы проводим уже четвертый год, — рассказал председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского хосписа Владимир Вавилов. — В прошлом году в ней приняли участие школьники, родители и учителя со всего Татарстана. Они помогли собрать нам почти 276 тысяч рублей для детей — подопечных Казанского хосписа.

Собранные деньги направляются на закупку специализированного питания, лекарств и расходников для медоборудования. Также Фонд имени Анжелы Вавиловой ведет сбор средств на приобретение школьных принадлежностей для подопечных хосписа и пациентов отделения онкогематологии ДРКБ.

— Наши дети всегда очень ждут 1 Сентября. Для них было бы невероятным счастьем взять в руки портфели и пойти в школу, но, к сожалению, страшные диагнозы не позволяют им этого сделать, — объяснил Владимир Вавилов. — Мы очень хотим, чтобы они хотя бы немного почувствовали себя причастными к этому празднику, и поэтому каждый год дарим им школьные наборы и устраиваем небольшой праздник.

Чтобы сделать подарки школьникам в этом году, необходимо собрать около 100 тысяч рублей, сообщили в Казанском хосписе.