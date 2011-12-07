В Татарстане запретили продажу алкоголя в кафе площадью менее 50 кв. м

В Татарстане запретили розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, площадью зала обслуживания менее 50 кв. Соответствующий законопроект принят на 12-м заседании Госсовета РТ.

В моногорадх с численностью населения более 500 тыс. человек ограничения по площади составляют 100 кв. м. В Татарстане таким городом является Набережные Челны. Во всех остальных муниципальных образованиях республики ограничения составляют — 50 кв. м.