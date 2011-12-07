В Татарстане зарегистрировали 30 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 29 — контактные. 7 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, семерым — от 60 до 70 лет, шестерым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, двоим — от 70 до 80 лет.

Больше всего заразившихся выявлено в Казани — 14 человек, в Сабинском районе — пять человек, в Буинском районе — три человека, в Зеленодольском районе — два человека, в Набережных Челнах, Елабужском, Кукморском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Чистопольском районах — по одному человеку.

На 20 августа в Татарстане зарегистрирован 6191 случай COVID-19, 5013 человек — выздоровели (+30 за минувшие сутки).