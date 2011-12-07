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Владислав Алексеев, спасший бабушку на пожаре, заступился за мэра Челнов

В сети обсуждают подарок мэра Челнов парню, спасшему бабушку из пожара.

Челнинец Владислав Алексеев, спасший бабушку на пожаре в Рябинушке, заступился за мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. В соцсетях обсуждают кадры, на которых Магдеев вручает Алексееву мобильный телефон марки Haier вместо обещанного iPhone.

«Всем привет это я Владислав спасший бабушку! Айфон мне подарили, поэтому не стоит обливать мэра грязью. Я вообще, когда спасал бабушку не рассчитывал на такое внимание и не думал о подарках. Спасибо Наиль Гамбарович! Ребята, не надо писать такие плохие комментарии», — написал Алексеев в комментариях (орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).

Напомним, 16-летний Владислав вывел из горящего дома бабушку, обронив по пути телефон. Парень надышался угарным газом и попал в больницу. 

КВ
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