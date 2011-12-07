Замглавы Минобрнауки РТ: В первый класс в этом году пойдут более 56 тысяч детей

Замминистра образования и науки РТ Азат Шарапов сообщил, что в первый класс в этом году пойдут более 56 тысяч детей. А численность учащихся составит более 450 тысяч человек, передает ИА «Татар-информ».

По словам Шарапова, в первую очередь учреждениям образования необходимо обращать внимание на соблюдение пожарной безопасности, антитеррористическую защищенность и на выполнение санитарно-эпидемиологических требований. По данным, которые он привел сегодня на совещании, в настоящее время кнопкой экстренного вызова полиции оснащены 98% школ, системами контроля доступа — 43%, охранной сигнализацией — 54%, системами видеонаблюдения — 75%, и еще шесть планируют оснастить ими в этом году.

Замглавы Минобрнауки РТ отметил, что в целом школы Татарстана находятся в высокой степени готовности к 1 сентября.