«Арбузы по 30, дыни по 50»: как выбрать бахчевые на рынках Казани

Арбузы из Астрахани, дыни из Узбекистана

На Колхозном рынке, где можно найти товары от одежды и обуви до домашних овощей и бытовой химии, на столах под большим навесом — ярко-зеленые арбузы и дыни разных форм и размеров.

В первой палатке бахчевые продает молодой человек, которому на вид лет 15-16. Говорит, что дыни привезли из Узбекистана, а вот арбузы астраханские. Цена вопроса — 50 руб. за кило дыни и 30 — за килограмм арбуза.

На рынке народа немного. Тем не менее продавец из второй палатки — пожилой мужчина, говорит, что арбузы уходят на ура. У него на столе два десятка этих огромных зеленых ягод и примерно столько же дынь в картонных коробках.

«Привозим каждый день, все арбузы за день раскупили. Заказываем у оптовиков. Говорим поставщикам, сколько привезти: мне, например, 100 килограммов, а ей (он указывает на женщину-продавца рядом с ним), а ей, например, 500 килограмм. Все зависит от того, насколько быстро раскупают», — рассказывает торговец.

На точке, которая располагалась в самом здании рынка, нахожу арбузы не из Астрахани. Как говорит продавец, они завезены из Дагестана. К узбекским дыням тут присоединились еще и казахстанские. Цены в примерно одинаковом диапазоне.

«Арбузы стоят 35 рублей за килограмм, а дыни — 40, 50 и 60 в зависимости от сорта», — рассказывает он, отметив, что все их арбузы и дыни проверяют в лаборатории рынка.

Продавец на точке у входа приглашает на завоз астраханских арбузов. По его ловам, бахчевые из Астрахани буду дешевле.

Цены на бахчевые на Московском рынке не сильно отличается от цен на Колхозном. Хотя и можно найти арбузы чуть дешевле — за 25 рублей за кило. География привоза такая же, ничего нового: Астрахань, Дагестан, Узбекистан и Казахстан. «Дыни в августе прошлого года стоили 78 рублей за кг, а в сентябре — 100 рублей», — вспоминает один из продавцов на точке.

Продавцы с арбузного развала тут, судя по виду — в основном гости из Средней Азии, без дела не стоят и только на желание покупателя не надеются. Едва подходишь к прилавку и даже еще прицениться не успеешь, как оказываешься завален предложениями: «Попробуй — спелые вот!», «Что — надо — арбуз, дыня?», «Покупай, самые сладкие!» Кстати, все они отмечают, что их бахчевые регулярно проверяют в лаборатории рынка.

Должны пружинить и быть без вмятин

В Управлении Роспотребнадзора по РТ нашему изданию сообщили, что в этом году рынки, где продаются арбузы, ведомство не проверяло.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан рынки не проверялись», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций, как правильно выбрать дыню или арбуз. В ведомстве призывают покупать их в супермаркетах, магазинах или официальных рынках, так как здесь товар хранится в правильных условиях. Опасно приобретать дыни или арбузы на трассе или вдоль автомобильных дорог, так как они способны накапливать токсичные вещества и тяжелые металлы. По санитарным правилам дыни или арбузы должны лежать на специальном поддоне, а не на земле.

Продукт должен быть целым, без вмятин, трещин и пятен. Никогда не берите разрезанные дыни или арбузы, потому что из-за высокого содержания сахара в мякоти начинают быстро размножаться бактерии.

При покупке арбуза нужно немного постучать по нему. Если звук звонкий, немного хрустящий, значит, что арбуз созрел. По дыне щелкать и стучать не стоит — можно повредить тонкую кожуру. Достаточно слегка хлопнуть по плоду рукой. Если раздастся глухой звук, значит, дыня созрела.

Также необходимо обратить внимание на цвет кожуры. Допускается лишь одно светлое пятно — на этом месте плод лежал на земле и, естественно, не получил всей порции солнца. Если дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, это означает, что она испорчена. У зрелого арбуза не должно быть никаких повреждений, контрастный и яркий цвет корки.

Хорошая дыня при сдавливании двумя руками должна пружинить, как гандбольный мяч. Если плод твердый, как арбуз, то это означает, что дыня еще не поспела. Спелый арбуз должен быть твердым на ощупь, при ударе ладонью должен вибрировать.

Не стоит покупать дыню, если на ее кожуре после нажатия остается след от пальцев. Это значит, что дыня перезрела.

При выборе дыни следует посмотреть на плодоножку. У зрелых плодов она всегда сухая. Место крепления цветка дыни напротив плодоножки должно быть мягким, а у арбуза, наоборот, твердым.

Что хранится в арбузе

Врач-гастроэнтеролог ЛДЦ «Казанская клиника» Натальей Саковец говорит, что арбуз нельзя считать волшебным средством, промывающим и очищающим организм от всех токсинов. Вместе с мякотью мы потребляем не только большое количество жидкости, но и избыточное количество сахара, что небезопасно для лиц с нарушением функции поджелудочной железы и почек. Кроме того, избыточное употребление арбуза может спровоцировать нарушение работы пищеварительной системы (особенно у пожилых людей), вызвать тошноту и диарею.

«Практически все бахчеводы используют азотные удобрения при выращивании арбузов. При переизбытке азота плод созревает быстро, но в нем остается большое количество нитратов. Также опасность представляют и недозревшие ягоды, так как в них концентрация неразложившихся нитратов больше», — отметила специалист.

Она напомнила, что арбузы и дыни нужно тщательно мыть и не хранить долго в разрезанном виде. А также о том, что арбуз — самый богатый природный источник L-цитруллина — аминокислоты, из которой в организме синтезируется оксид азота, способствующий расширению сосудов и поддерживающий их тонус. L-цитруллин способен выводить из мышц молочную кислоту, образующуюся в процессе их активной работы.