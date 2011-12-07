Президент Татарстана: «Родители несут ответственность за безопасность детей вместе с нами»

Ответственность за безопасность детей должна нести не только школа, но и родители. Таким мнением поделился Рустам Минниханов на августовском совещании работников образования и науки, комментируя трагедию в гимназии № 175.

«Важная задача школы — выпустить достойную личность. Поэтому для нас очень важно работать в контакте с родительским сообществом. Ограничиваться только родительскими собраниями неправильно», — подчеркнул Минниханов.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин также отметил, что трагедия, случившаяся в конце учебного года в 175-й гимназии Казани, показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров и служб.

Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая устроил массовую стрельбу в казанской гимназии. Его жертвами стали 9 человек, еще более 20 пострадали. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия в рамках уголовного дела «Убийство двух и более лиц», арест продлен до 11 октября.