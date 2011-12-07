Роспотребнадзор запретил купаться на шести водоемах Татарстана

В Татарстане проверили массовые места для купания и обнаружили несоответствие микробиологическим нормам. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня шесть пляжей не соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям, где мы крайне не рекомендуем купаться нашим жителям», — отметила эксперт.

В список опасных водоемов в Татарстане вошли озеро Большое Лебяжье и Глубокое в Казани, городские пляжи в Альметьевске, Заинске, Зеленодольске и Муслюмовском районе.