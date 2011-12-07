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Татарстан вошел в перечень субъектов, которым будет выделена субсидия на формирование IТ-инфраструктуры

Проект предполагает поставку оборудования, модернизацию кабельных систем и сетей беспроводного доступа Wi-Fi.

Республика Татарстан вошла в перечень субъектов, которым будет выделена субсидия на формирование IТ-инфраструктуры. Об этом сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании в Актаныше.

«В 2021 году совместными усилиями Минцифры и Минпросвещения России был разработан и принят новый стандарт оснащения школ «Цифровая школа».

Республика Татарстан вошла в перечень субъектов, которым будет выделена субсидия на формирование IТ-инфраструктуры общеобразовательных организаций. Проект предполагает поставку оборудования, модернизацию кабельных систем и сетей беспроводного доступа Wi-Fi.», — сказал Хадиуллин.

Он добавил, что благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В течение двух лет дополнительно 78 образовательных организаций республики получат самую современную IT — инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что министр образования РТ поручил усилить контроль за формированием групп с родным языком в детсадах. 

КВ
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