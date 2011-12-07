Температурная аномалия продолжится: какой будет погода в Казани в сентябре

В Казань придет похолодание на следующей неделе

Юрий Переведенцев рассказал нашему изданию, что по прогнозам Гидрометцентра России в сентябре в Казани ожидается среднемесячная температура около 12 градусов. Это уже не так непривычно жарко, как в августе, но все-таки выше нормы.

«Среднемесячная температура в сентябре должна быть порядка 11,6 градуса, но в этом году она будет выше. Учитывая прогнозируемый недобор осадков, нас ожидает сухой сентябрь», — пояснил Переведенцев.

Согласно данным синоптиков самыми жаркими днями станут 19 и 20 августа, а дальше жара пойти на спад. В город может прийти циклон, который принесет прохладу. Такая погода должна сохраниться в сентябре. Но недостаток осадков может ожидать нас и в следующем месяце.

«Дело в том, что сейчас у нас господствует обширный, как мы его называем, высокий антициклон и при таких условиях солнца всегда будет очень много, а облачности нет. Потому-то нынешние дни такие жаркие. И даже если жара спадет, то не следует ждать дождливой погоды», — объяснил эксперт.

Ожидать ли нам грозы в конце августа?

Казань рискует столкнуться с такой же непогодой как в Москве. После жары, которую мы наблюдаем сейчас, при условии резкой смены фронтов, что и произошло на днях в Москве, это может привести к грозе, граду и порывам ветра до 25 м/с.

«После жары холодный фронт всегда приводит к таким последствиям. Надеюсь, что он обойдет нас стороной», — добавил Переведенцев.

Почему лето оказалось таким жарким?

Эксперт отметил, что аномальная жара этим летом связана с блокирующим антициклоном, создающим область высокого давления. Облачность бывает крайне редко, солнца очень много, идет сильный прогрев атмосферы и поверхности земли. К тому же антициклон усиливают южные ветра, приходящие из Средней Азии.

«У нас же среднесуточная температура в августе должна быть приблизительно 17,6 градусов, осадков должно выпадать где-то 59 миллиметров, а у нас сейчас температура намного выше нормы и осадки крайне редки. При таком нагреве воздуха неудивительно, что мы получили такое аномально жаркое лето в этом году», — констатировал профессор.



