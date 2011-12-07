Новые подрядчики домов «Салават Купере» обнаружили нарушения строительных технологий

Работающие в домах №11-1 и 11-5 подрядные организации были заменены в августе этого года по инициативе Госжилфонда при Президенте РТ, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу фонда.В дом №11-5 ООО «ПСК Народный дом» направило около 150 человек. Ранее стены помещений в этом здании были оштукатурены без прокладки сетей электроснабжения, что усложняет ход работ. Сейчас здесь стягивают полы, устанавливают пластиковые окна и балконные двери, монтируют электропроводку, слаботочные сети и вентиляционное оборудование, штукатурят стены, налаживают лифты, озеленяют и благоустраивают прилегающую территорию.В доме №11-1 сотрудникам ООО «Строитель+» также приходится заново штробить стены из-за отсутствия или повреждения электропроводки. Кроме того, в некоторых помещениях из-за нарушения технологий отслаивается штукатурка, соответственно, стены там отделывают заново. Помимо этого в доме стягивают полы и обустраивают внутренние сети электро- и водоснабжения, канализации и отопления. Всего здесь заняты свыше 100 строителей.Дом же №11-3 полностью завершен и будет заселен после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Инспекция Госстройнадзора РТ 14 сентября провела проверку объекта, но пока акт итоговой проверки еще не выдан. По информации технического заказчика - управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, у проверяющих имеются замечания относительно исполнительной документации по внутренним сетям. Дело в том, что в здании не завершены работы по испытанию систем.