О том, как девушка-кондуктор сама ломает себе жизнь

Часто езжу к внукам в час пик. Ехать мне на 46-м автобусе более часа, поэтому сажусь и еду с оборотом, так как ноги и спина болят и стоять долго я не могу, тем более в переполненном автобусе. Да и давление часто повышается, сердце шалит. Обычно спрашиваю разрешения у кондуктора остаться в салоне, хотя не обязана этого делать. Как правило, кондукторы не против. Некоторые, правда, выражают недовольство, но довольно мирно.На днях я была неприятно поражена поведением молодой девушки-кондуктора - она устроила настоящую истерику в ответ на мою просьбу остаться в салоне (кстати, на улице был дождь). Кричала, что мы «тут катаемся по своей социальной карте». На мой вопрос «Вам полегчает, если я выйду на конечной и сразу же зайду вновь?» она ответила вопросом: «Зачем я вас буду приучать?» Ну и т.д., и т.п. Чтобы избежать дальнейшей перепалки, я вышла из автобуса на остановку раньше. Было обидно до слез.Хочется обратиться к некоторым из молодых: нельзя быть черствыми, равнодушными; молодость дана не навсегда. А как известно, закон бумеранга никто не отменял: добро возвращается добром, злоба - злобой. Живите с миром в душе и с людьми. Счастье - сложная штука, иногда, сами того не подозревая, мы отворачиваем его от себя своими негативными поступками и мыслями.Елена, 63 года