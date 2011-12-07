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Отопительный сезон - 2018 в Казани: детсады и больницы получат тепло первыми

К новому отопительному сезону готовы все 765 социальных объектов и 98,7% жилого фонда Казани. Об этом в понедельник сообщили на аппаратном совещании в мэрии города.
Когда в дома дадут тепло, пока точно неизвестно. Дата начала отопительного сезона в столице РТ будет определена постановлением руководителя исполкома Казани. По существующим нормативам при централизованной системе отопления рекомендуется подавать тепло после того, как среднесуточная температура наружного воздуха достигнет 8 градусов тепла в течение 5 дней. На улице с каждым днем становится прохладнее, поэтому, возможно, на этой неделе для социальных учреждений начнется досрочная подача тепла. Тем более технически все объекты к этому подготовлены.Все многоквартирные дома к новому отопительному сезону были осмотрены. Подрядные организации провели промывку, опрессовку и текущий ремонт более 11,5 тыс. км внутридомовых сетей. По словам заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, к подаче тепла готовы ТЭЦ, районные котельные, 135 котельных АО «Казэнерго» и 45 ведомственных котельных. 
КВ
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