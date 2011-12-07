Почему жительница Новониколаевского не хочет выезжать из аварийного жилья?

Ветхое жилье разрешили приватизироватьИстория нашей читательницы, обратившейся в редакцию, началась еще в 2009 году. Именно тогда в Новониколаевском, что находится в Зеленодольском районе Татарстана, началась работа по признанию домов аварийными. «Из исполкома ходили тогда агитаторы, но я отказалась, чтобы дому дали такой статус. Наш дом №21 по улице Цветочной построен в 1983 году - мы сами с мужем работали тогда в Каздорстрое и помогали его строить. И хотя наше жилье считается четырехквартирным бараком, оно вполне пригодно для жилья до сих пор», - считает Рэвзэлия Мухутдиновна. Когда в 2013 году сельсовет дал добро на приватизацию, Вараксина приватизировала жилье, записав полквартиры на дочь с двумя несовершеннолетними детьми, а другую половину - на сына. «Если дом уже тогда был признан аварийным, как следует из решения суда, зачем разрешили приватизацию?» - недоумевает сейчас пенсионерка. Тогда она оставила за собой лишь прописку, мол, мало ли что со здоровьем случится, а так у детей будет меньше проблем с наследством. Последовав примеру Вараксиной, квартиру оформили в собственность соседи. А две квартиры в доме остались муниципальными. Более того, в 2014 году дочь Вараксиной, получив материнский капитал, вложила его в благоустройство жилья. Так, в том числе и с помощью этих денег, была переделана старая веранда, утеплен и обшит сайдингом дом. Что купишь на 600 тысяч?Громом среди ясного неба стало пришедшее по почте в июле 2017 года заочное решение Зеленодольского городского суда РТ, где написано, что их дом, признанный в 2009 году аварийным и непригодным для проживания, подлежит сносу и изъятию путем выкупа для муниципальных нужд. Решение было вынесено без собственников, поскольку в то время почтальона в поселке не было и все извещения оставались на почте. «За трехкомнатную квартиру в 60 квадратов мне предлагают 668 тысяч рублей - по 11 тысяч за квадратный метр. Да у нас только на ремонт дома ушло около 600 тысяч рублей! - возмущается Рэвзэлия Мухутдиновна. - Что семья моей дочери и сын смогут купить на такие деньги? И моя 35-летняя прописка здесь, как мне сказали, ничего не значит, потому что я не собственник».А развалюхи не сносят…Как известно, вариантом решения жилищного вопроса аварийщиков часто становится оформление денежного займа у Госжилфонда при Президенте РТ. Но для нашей читательницы ипотека далеко не выход из ситуации: она неработающая пенсионерка, ее дочь в разводе и одна тянет двоих сыновей, сын безработный. В квартире с индивидуальным отоплением платежи по счету-фактуре зимой составляют порядка 2 тысяч, в то время как в многоквартирных домах, интересовалась пенсионерка, они доходят до 5 - 6 тысяч. Да и жить в высотке Рэвзэлие Мухутдиновне как-то непривычно. Сейчас вышел из квартиры - и сразу попадаешь на приусадебный участок в 2 сотки, где стоит теплица, огород дает небольшой урожай. Опять-таки подспорье для пенсионерки. Правда, приватизировать участок в 2014 году сельсовет не разрешил, поскольку земля не отмежевана и не состоит на кадастровом учете.Второй вариант - получение квартиры по соцнайму. Но для этого Вараксиным нужно будет расприватизировать жилье. Получается, что несовершеннолетние дети, дочь и сын лишатся права собственности.«Эксперт из Казанской жилищной инспекции, что была в июле этого года, оценила наше жилье в 289 тысяч. Как такое возможно? Ведь сколько в ремонт только вложено! После эксперта приходили и другие, как они сказали, направленные прокуратурой Зеленодольска. И признали дом пригодным для проживания. Все, кто к нам приходит, удивляются, почему нас хотят снести. В поселке есть аварийное общежитие, люди живут в ужасных домах, но признания статуса аварийных вот уже сколько лет добиться не могут. Парадокс! Получается, развалюхи не считаются ветхими, а наш щитовой, обложенный кирпичом и обшитый сайдингом дом с крепким фундаментом хотят снести. Я хотела бы выкупить свою квартиру по той цене, что нам предлагают, но администрация района не соглашается на это, - продолжает женщина. - Видимо, очень нужны кому-то 8 соток земли в промышленной зоне…»В то время как соседи обживаются в новых квартирах в Васильево и ЖК «Радужный», Рэвзэлия Мухутдиновна намерена отстаивать свои права до конца. Подав апелляцию в Верховный суд РТ, она с нетерпением ждет судебного заседания.