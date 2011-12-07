Поминовение усопших: почему завешивают зеркала

Традиции эти уходят своими корнями в прошлое так далеко, что никто не осмеливается нарушать установленный когда-то порядок прощания с ушедшим. Поминовение в православных традициях причудливо переплелось с отзвуками языческой тризны.Например, для жителя дохристианской Руси понятие «род» было гораздо более глубоким и важным, чем просто семья и родственники. Род - это все родственники: и живые, и мертвые. Причем мертвые считались такими же реальными членами семьи, как и живые. Поэтому не случайно в честь предков устраивались праздники, во время которых им жертвовали часть приготовленных блюд, показывая тем самым свое уважение и почтение ушедшим в иной мир.Поминальная трапеза сопровождалась множеством поверий. Например, нельзя было класть ложки дном вниз. Кстати, связь с предками могла стать обоюдной и полезной: в ночь после поминовения усопших предки могли послать вещий сон, чтобы предупредить о чем-то важном членов своего рода.Кроме поминовения, культ предков обеспечивал и собственную безопасность живым. Ведь неуважительное отношение к ушедшим могло повлечь беду для всей семьи. Поэтому предков нужно задобрить - иначе быть горю!Например, до сих пор сохранилось трепетное отношение к зеркалам в доме.Зеркало всегда воспринимается как хрупкая грань между двумя мирами: реальным и потусторонним, царством духов. Когда в доме умирал человек, граница между мирами ослабевала, и скорбящие домочадцы ушедшего становились более уязвимыми для воздействия неизведанных сил. Зеркало превращалось в своеобразный портал, через который могло оказываться негативное влияние на людей, отразившихся в нем. Для защиты себя и своего дома на время траура зеркала завешивали материей или поворачивали к стене.Есть и другая более прозаичная и народная причина завешивания зеркал. Она в первую очередь относится к представительницам прекрасного пола. Считается, что негоже в дни траура поглядывать время от время в зеркало, контролируя: а хорошо ли я выгляжу? не размазалась ли тушь от слез? Вот и закрывают все зеркала - эти невольные поводы самолюбования.Хотя в оправдание ценителей внешнего вида следует сказать вот о чем. Если для кого-то завешивание зеркал и другие подобные манипуляции в ходе подготовки к похоронам являются традициями, которые нужно строго соблюсти, то для других это становится своеобразной отдушиной в виде привычных хлопот. А ведь даже пусть и такие грустные действия нужны, особенно для женщин. Когда человек начинает следовать традициям и выполнять ту или иную работу, связанную с ними, он дает возможность мыслям отойти от случившегося. Человек, занятый делами, отвлекается и меньше думает о смерти. А как мы знаем, мысли и рассуждения о смерти негативно влияют на биополе и настрой человека.Преодолеть страх и уныние при потере близких призваны православные традиции, отмечают священнослужители Русской православной церкви. Верующий человек не боится усопших, ему не надо их задабривать и тем более защищаться от них. Мы любили их в земной жизни, и эта любовь остается навсегда в нашем сердце. Совместная молитва - вот настоящее поминовение усопших. А столь любимый многими поминальный стол - так ведь он делается уже ради нас, оставшихся на земле, и никак не влияет на усопших. Поминальный стол для язычника - это общение с духами предков, которые пируют вместе со всеми. Для христианина акцент смещается с поминальной трапезы на совместную молитву об усопшем.Да, первые христиане тоже собирались после похорон вместе для молитвы. Да, в этом случае также накрывался небольшой поминальный стол, но он нес иную функцию. Люди молились, вспоминали усопшего и немного кушали для поддержания физических сил. Но центром этого собрания оставалась молитва, а не стол.К сожалению, мы порой забываем об этом. Поэтому зачастую поминовение превращается в дошедший до нас из далеких времен языческий ритуал, сопровождаемый маленькими жертвами для усопших и различными суевериями, а главное - страхом навредить усопшему, разгневать его и привести еще одну беду в дом. Так что здесь важнее - страх или любовь? Желание отгородиться, защититься от ушедшего? Или любовь и память о дорогом человеке, которую вы сохраните в своем сердце на всю оставшуюся жизнь? Ответ здесь у каждого свой.