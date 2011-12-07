Сельскохозяйственные ярмарки продлятся до конца года

Ярмарку на площадке агропромышленного парка «Казань» посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.Гости осмотрели экспозицию выставки-фестиваля садово-огороднического хозяйства «День садовода - 2018» («Бакча-2018»). Мероприятие проводится в целях популяризации ведения садоводства и огородничества в Республике Татарстан, для формирования позитивного образа садовода как активного, трудолюбивого человека, ведущего здоровый образ жизни.В формировании выставки «День садовода - 2018» приняли участие производители Верхнеуслонского, Нижнекамского, Пестречинского, Тукаевского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Альметьевского муниципальных районов, а также городов Казань и Набережные Челны. На ней были представлены продукция ведущих садоводческих некоммерческих товариществ, садовый инвентарь, сельхозтехника, рассада.Поздравив с праздником всех участников мероприятия, Президент Татарстана отметил, что садоводы - это «плеяда самоотверженных людей». «Мы видим, как они трудятся на своих небольших участках и достигают успехов», - подчеркнул Рустам Минниханов.«Поддержка, которая сегодня оказывается садоводам республики, необходима им. Это создание инфраструктуры, обеспечение электроэнергией, водой, строительство дорог. Кроме того, программа самообложения тоже будет помогать садоводам», - заявил Президент Татарстана.Далее гости ознакомились с продукцией сельскохозяйственной ярмарки, которую представили производители Нурлатского, Сабинского, Балтасинского, Мамадышского муниципальных районов, а также инвесторы и фермеры республики.Кроме еженедельных в столице РТ проходят и универсальные ежедневные ярмарки. Как сообщает комитет потребительского рынка исполкома Казани, они проводятся с 6.00 до 14.00 на шатровых ярмарочных площадках. Адреса ежедневных ярмарок:- пр. Победы, 50а;- ул. Липатова, 7;- ул. Ю.Фучика, 72;- ул. Закиева, 12;- пересечение ул. Беломорской и Гудованцева;- ул. Дементьева, 7;- ул. Академика Лаврентьева, 10;- ул. Батыршина, 20;- пересечение ул. Фучика и Ломжинской.