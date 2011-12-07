Ветерана войны коллекторы грозились пытать паяльником

«Я оплачиваю, а пени растут…»Как же так получилось, что участник войны, инвалид I группы, бывший депутат, персональный пенсионер РФ, ветеран труда, лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, долгие годы занимавший пост главного инженера проектного института КНИТУ «Союзхимпроект», накопил столь значительные долги? При этом регулярно оплачивая счета-фактуры.Как рассказал нашему корреспонденту Юрий Александрович, история началась в 2008 году. Именно тогда всех жильцов переселили из их дома №10 по ул. Лядова по причине капитального ремонта. «Капремонт длился с мая 2008-го по март 2009 года.Кто к родственникам съехал на это время, кто в жилье резервного фонда. Я жил у сына. Тем не менее в счетах-фактурах мне регулярно начисляли платежи за электроэнергию, отопление, уборку подъезда, придомовой территории… Позвольте, какую электроэнергию я должен оплачивать, если ее и не тратил?! Кроме того, во время капремонта УК умудрялась брать с жильцов и за текущий ремонт. Естественно, я был не согласен с этим», - поделился Юрий Величко.Для убедительности ветеран показывает папки с файлами, где аккуратно хранит все квитанции. «Живу я один. Ко мне как инвалиду I группы приставлен соцработник. Когда она приходит, мы вместе с ней снимаем показания счетчиков и вносим в счет-фактуру. Но посмотрите, что получается в следующем месяце. Вот, например, по капремонту я заплатил 261 рубль, как мне и было начислено, а УК в следующем месяце ставит, будто я оплатил 282 рубля. Или я по показаниям счетчика плачу одну сумму (я же технарь, мне рассчитать по тарифу ничего не стоит!), а в квитанции стоит совсем другая. И такая «эквилибристика» по всем статьям…» - рассказывает ветеран. Говорит, ему и самому совестно, что он, награжденный мэром города знаком отличия«За безупречную службу Казани» и получая поздравительные телеграммы от президентов России и Татарстана, ходит в должниках. Но его обращения, в том числе и письменные, в УК и Казанскую жилищную инспекцию так и не дали результатов. В итоге пени за 10 лет выросли до 45 тысяч рублей.Когда долги перевалили за 40 тысяч, несколько месяцев назад к Юрию Александровичу пришел участковый и предупредил, что УК подает на него в суд. Взял с него объяснение, почему он не платит пени. «Я говорю - пусть мне докажут, что я обязан заплатить. Тогда заплачу», - резонно заметил ветеран. Суд не стал рассматривать дело Величко, вернул его в УК, но с тех пор в счетах-фактурах начали твориться чудеса. Пени вдруг стали уменьшаться, и их включили в долги по капремонту. «Какие долги, когда я исправно оплачиваю капремонт?» - недоумевает пенсионер.«Меня пугали паяльником»Коллекторы по телефону пугали неплательщика пытками паяльником, а он все равно не сдавался. Говорит, пройдя через всю войну (Юрий Александрович воевал в ВОВ на Белорусском фронте), видел вещи намного хуже пыток паяльником… Дабы проучить злостного неплательщика, УК регулярно отключала электроэнергию в квартире Юрия Величко. И хотя по закону ветеран должен был получать предупреждение об отключении света, никаких уведомлений не было. Так произошло и 10 сентября.«Больше всего переживаю, что продукты в холодильнике испортятся, мне их соцработник покупает. Телевизор почти не смотрю. Но вообще-то без света, извините, ни в сортир сходить, ни побриться», - посетовал Величко. (После визита корреспондента «КВ» у Юрия Александровича была запланирована встреча со студентами КГТУ.)Пока персональный пенсионер готовил письмо в Прокуратуру РТ с просьбой о помощи, история, произошедшая с ним, стала достоянием общественности. 18 сентября к ветерану приехал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев и лично извинился перед ним. Глава районов заявил, что задолженность ветерана в 45 тыс. рублей погашена руководством города. А директор УК ЖКХ Авиастроительного района Рустам Галимов уволен с должности, сообщается на сайте мэрии Казани. Более того, Прокуратура Татарстана начала проверку по факту инцидента, чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников УК.Вместо послесловияВ том, что история 91-летнего участника войны получила широкую огласку, немалая заслуга его друга. Это он обзванивал редакции местных СМИ и рассказывал о проблеме друга-ветерана. Хорошо, что у Юрия Александровича есть такие преданные друзья. А что делать другим ветеранам и пенсионерам, оказавшимся в подобной ситуации и годами отстаивающим свои права в различных инстанциях? Ведь бюджета администраций районов вряд ли хватит, чтобы решить их проблемы…