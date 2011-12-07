На субботнике в Казани дайверы подняли со дна озера Лебяжье коляску от мотоцикла

На казанских озерах Лебяжье и Изумрудное в формате квест-игры состоялся субботник, где дайверы Русского географического общества подняли со дна коляску от мотоцикла.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, мероприятие стало частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», а также акций «Вода России» и «Зеленая Россия».

Квест «Чистые игры» на озере Изумрудное объединил 90 команд. Всего свыше 400 участников смогли собрать 2,7 тонны (328 мешков) отходов. Собранный мусор отправят на дальнейшую переработку.