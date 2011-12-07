Татарстанцам старше 65 лет вновь порекомендовали соблюдать самоизоляцию

18 сентября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал документ, рекомендующий гражданам старше 65 лет с завтрашнего дня не покидать дом без особой необходимости.

Согласно последней редакции постановления правительства «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», с 21 сентября, людям с сахарным диабетом, с онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания и систем кровообращения, а также гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома. Исключения составляют обращения за медпомощью, поход в ближайший магазин, вынос мусора и выгул питомца в радиусе 100 метров от места проживания или пребывания.

Поездки на работу для таких категорий допускаются при «невозможности перевода на дистанционную форму работы», следует из постановления.