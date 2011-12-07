Шиза и мания величия: что сподвигло пермского стрелка на нападение

В Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Погибли, по предварительным данным, 8 человек, 19 пострадали. Преступник задержан, по некоторым данным он в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Чем мотивировался Бекмансуров и как предотвратить такие случаи, рассказал доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

Согласно его анализам, здесь необходимо говорить не о мотивах, которыми руководствуется преступная личность, а о психических нарушениях и психологических состояниях, которые имела эта личность. На фоне этого возникают и разные мотивы, и выводы, почему он решился на этот шаг и так далее, отметил доцент.

«На первом месте психических нарушений стоит шизоидное и шизофреническое расстройства. Это личности, которые имеют очень низкий эмоциональный интеллект и которые страдают аутистическими установками. На этом основании у них возникают бредовые суждения, всевозможные мании, в том числе мания величия», — утверждает Гарифуллин.

На втором месте, по мнению кандидата психологических наук, идут объективные личности, страдающие различными зависимостями. Это алкоголь, наркотики, психохимические вещества и так далее. Эти зависимости наводят определенное психическое нарушение, на фоне которого возникают установки, которые они озвучивают, когда совершают преступления, подчеркнул доцент.

«Уже давно надо начинать заниматься профилактикой лечения лиц с психическими расстройствами. Большой процент людей с психическими отклонениями вообще не контролируются психиатрами. Сейчас родители часто боятся это делать, потому что ребенок может потерять возможность получить права на автомобиль, его ограничат в правах при оформлении на работу и так далее. Целая армия родителей знает, что их ребенок шизофреник и не встают на учет — это факт», — заключил Рамиль Гарифуллин.