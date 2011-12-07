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В Пермском государственном университете стрельба, студенты выпрыгивают из окна

На странице вуза в соцсетях призыв закрываться в кабинетах.

В Пермском государственном университете стрельба из травматического пистолета. Часть студентов и преподавателей заперлись в кабинетах, часть прыгает из окон. Об этом сообщают в пресс-службе университета.

На видео слышен грохот. Интерфакс сообщает о погибших и пострадавших.

На официальной странице Вконтакте университета студентов просят закрыться изнутри и оставаться на местах, если они находятся внутри здания. По возможности просят покинуть территорию.

Появился скриншот записи предполагаемого стрелявшего Тимура Бекмансурова. Он заявляет, что произошедшее не является терактом и что он не состоит в каких-либо экстремистских организациях. Он рассказывает, что планировал стрельбу давно и откладывал деньги на оружие.


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