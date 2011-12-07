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Выборы в Госдуму прошли с минимальным количеством нарушений

Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России.

Выборы в Госдуму в этом году прошли с минимальным количеством нарушений. Всего было аннулировано 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны.

Среди кандидатов было заявлено 3 812 человек. В этом году партия «Новые люди» набрала более пяти процентов голосов, что стало сенсацией. Эксперты заявляют, что это как раз тот случай, когда можно сказать, что партия с сильными представителями и идеологией может стать частью политической структуры страны.

В этом году за ходом голосования проследили 500 тыс. человек. Это вдвое больше, чем в предвыборной кампании 2016 года.

В качестве наблюдателей выступали представители 14 политических партий с разными программами и взглядами. Также контролировали ход голосования блогеры, лидеры общественных мнений. Им всем было разрешено пользоваться мобильными телефонами для фиксации нарушений в процессе голосования.

Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России. Видеотрансляция была доступна в общественных штабах по наблюдению, которые были организованы в каждом регионе.

КВ
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