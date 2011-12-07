Аэропорт «Казань» могут назвать в честь Тукая, Джалиля или Туполева

Прошел первый этап народного голосования по присвоению аэропортам «Казань» и «Бегишево» имен выдающихся людей. По окончании голосования Общественная палата Татарстана отобрала 18 имен на следующий этап, сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В результате для каждого аэропорта оставили по 9 вариантов имен: 14 из них были выбраны в результате голосования, а 4 эксперты дополнили из лонг-листа, вынесенного на голосование.Первый этап проходил с 16-го по 18 октября в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Пользователи проголосовали почти 110 тысяч раз. Согласно статистике, активнее всех голосовали казанцы (50 процентов), пользователи из Нижнекамска и Набережных Челнов. Почти 60 процентов — женщины. Следующий этап отбора начнется 29 октября.