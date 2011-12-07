Казанский университет ограничен в инфраструктуре

В новом химкорпусе КФУ на 7 тыс. квадратных метров уже нет свободного места. «Мы построили в свое время химический корпус, но сегодня там свободного места уже нет. Здание перенасыщено оборудованием, в лабораториях много людей. Точно такая же ситуация в Исследовательском центре в области биомедицины на улице Парижской коммуны. Там некуда ставить новое оборудование», — пожаловался ректор.