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Казанский университет ограничен в инфраструктуре

Такое заявление сделал ректор КФУ Ильшат Гафуров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
В новом химкорпусе КФУ на 7 тыс. квадратных метров уже нет свободного места. «Мы построили в свое время химический корпус, но сегодня там свободного места уже нет. Здание перенасыщено оборудованием, в лабораториях много людей. Точно такая же ситуация в Исследовательском центре в области биомедицины на улице Парижской коммуны. Там некуда ставить новое оборудование», — пожаловался ректор.
КВ
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