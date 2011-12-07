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Открыто движение транспорта по мосту через реку Сушка

Ремонт объекта обошелся в 59,5 млн рублей.
В субботу в Спасском районе Татарстана открылось движение транспорта по отремонтированному мосту через реку Сушка, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Мост расположен на важном туристическом направлении – через него проходит дорога в Болгар. Работы по ремонту стартовали в июне этого года. Всего на ремонт объекта, длина которого составляет 59 метров, было потрачено чуть более 59,5 млн рублей.
КВ
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