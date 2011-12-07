У Борового Матюшино катер сел на мель

На Волге, у поселка Боровое Матюшино, легкий катер сел на мель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Сигнал о происшествии поступил спасателям утром в пятницу. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и сняли 6,5-метровый катер с мели. Причина инцидента – снижения уровня воды в водоеме.