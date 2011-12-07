Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У Борового Матюшино катер сел на мель

Инцидент произошел в пятницу утром.
На Волге, у поселка Боровое Матюшино, легкий катер сел на мель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Сигнал о происшествии поступил спасателям утром в пятницу. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и сняли 6,5-метровый катер с мели. Причина инцидента – снижения уровня воды в водоеме.
КВ
Лента новостей