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В Альметьевске спасатели пришли на помощь трехлетней девочке

Юная особа застряла головой в стуле.
Вчера днем в Альметьевске 3-летняя девочка, играя со стулом, застряла в нем головой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Голова ребенка оказалась зажата между спинкой стула и сиденьем. Спасатели на месте разобрали спинку и вызволили ребенка на свободу.
КВ
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