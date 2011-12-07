В Альметьевске спасатели пришли на помощь трехлетней девочке

Вчера днем в Альметьевске 3-летняя девочка, играя со стулом, застряла в нем головой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Голова ребенка оказалась зажата между спинкой стула и сиденьем. Спасатели на месте разобрали спинку и вызволили ребенка на свободу.