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В Авиастроительном районе легковушка улетела в кювет

Машина опрокинулась на крышу.
В пятницу днем в ж/м Сухая река, что в Авиастроительном районе Казани, «Лада Приора» вылетела в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Легковушка опрокинулась на крышу, а водитель из-за боли в ноге не смог самостоятельно покинуть автомобиль. Спасатели извлекли пострадавшего, зажатого между сидений, и передали его бригаде скорой помощи.
КВ
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