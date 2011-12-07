В Авиастроительном районе легковушка улетела в кювет

В пятницу днем в ж/м Сухая река, что в Авиастроительном районе Казани, «Лада Приора» вылетела в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Легковушка опрокинулась на крышу, а водитель из-за боли в ноге не смог самостоятельно покинуть автомобиль. Спасатели извлекли пострадавшего, зажатого между сидений, и передали его бригаде скорой помощи.